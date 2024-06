Vladimir Putin, presidente da Rússia - Mikhail Metzel / Pool / AFP

Publicado 17/06/2024 11:47

Putin viajará à Coreia do Norte "em 18 e 19 de junho para uma visita de Estado amistosa", informou o Kremlin em um comunicado.

Os dois países, sujeitos a duras sanções internacionais, reforçaram os seus laços desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, no início de 2022. O presidente russo visitará depois o Vietnã, entre 19 e 20 de junho, indicou o Kremlin.

As potências ocidentais Coreia do Sul e Ucrânia acusam Pyongyang de enviar armas a Moscou para a ofensiva na Ucrânia, em violação das sanções impostas pela ONU à Coreia do Norte.

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul afirmam que, em troca, os russos forneceu ajuda a Pyongyang para o seu programa de satélites. A Rússia e a Coreia do Norte negam que as armas sejam usadas na Ucrânia.