Nos Países Baixos, as famosas 'coffeeshops' atraem fumantes de cannabis de todo o mundo - Ramon Van Flyemen / AFP

Publicado 17/06/2024 10:24 | Atualizado 17/06/2024 11:40

O governo dos Países Baixos implementa a partir desta segunda-feira (17) em mais oito cidades a iniciativa que permite o consumo legal de maconha, uma experiência com a qual as autoridades pretendem reduzir a criminalidade e os problemas sociais relacionados com esta droga.



Ao contrário do que muitos acreditam no exterior, a venda e consumo de maconha não é legal no país, onde as famosas "coffeeshops" atraem fumantes de cannabis de todo o mundo.



Até agora, era totalmente ilegal cultivar maconha no país ou fornecê-la aos estabelecimentos populares de venda e consumo. Por este motivo, toda a cadeia de abastecimento das quase 570 "coffeeshops" do país funcionou de maneira clandestina durante décadas.

Com esta iniciativa, as autoridades procuram reduzir os pequenos crimes vinculados a esta droga. A experiência começou no ano passado em Breda e Tilburg, no sul, e foi ampliada nesta segunda-feira para outras oito cidades, incluindo Maastricht, na fronteira com a Bélgica, e Groningen, no norte.



As cidades disponibilizarão cannabis estritamente regulamentada, garantindo aos consumidores e vendedores a qualidade e origem da droga. A iniciativa é parte de uma tendência geral de descriminalização do uso de maconha no mundo, com projetos similares na Alemanha, Suíça e Estados Unidos.