Barco em que migrantes tentavam viajar foi encontrado em péssimas condições pela RESQSHIP - Divulgação / RESQSHIP

Publicado 17/06/2024 09:54

Dez pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas após o naufrágio de duas embarcações que transportavam migrantes no Mar Mediterrâneo pela costa da Itália, afirmaram uma ONG alemã e a imprensa italiana nesta segunda-feira (17).



A ONG alemã ResQship anunciou em uma mensagem na rede social X que resgatou, perto da ilha de Lampedusa, 51 pessoas à deriva "em uma embarcação de madeira cheia de água", na qual havia 10 migrantes mortos.

Nadir versorgt gerade 51 Menschen an Bord. Für 10 Menschen kam die Rettung zu spät.



Insg. 61 Menschen waren auf einem Holzboot, das mit Wasser vollgelaufen war. Unsere Crew konnte 51 Menschen evakuieren, zwei davon bewusstlos – sie mussten mit einer Axt freigeschlagen werden. pic.twitter.com/cZWZRLJkOs — RESQSHIP (@resqship) June 17, 2024

Segundo os alemães, as pessoas inconscientes estão recebendo cuidados médicos e aguardando uma evacuação de emergência urgentente. Os 10 mortos foram encontrados no convés inferior inundado do barco.

A Guarda Costeira italiana declarou, por sua vez, que resgatou 11 pessoas em um navio à deriva na Calábria (sul), e 64 passageiros estão desaparecidos, segundo a imprensa do país.

*Com informações da AFP