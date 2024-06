A cidade litorânea de Chala foi uma das afetadas pelo terremoto - Reprodução / Google Maps

A cidade litorânea de Chala foi uma das afetadas pelo terremotoReprodução / Google Maps

Publicado 17/06/2024 10:33

Um terremoto de magnitude 6,3 na escala Ritcher foi registrado no litoral sul do Peru neste domingo (16), de acordo com o Instituto Geofísico do país. O seu epicentro foi a 41 km a sudoeste da região de Caravelí, na cidade de Arequipa. A informação foi publicada pelo jornal "La Nación".

As autoridades não emitiram alertas para maiores riscos ligados ao evento, que foi concentrado no mar, e descartaram a possibilidade de tsunami. O Instituto Nacional de Defesa Civil identificou uma escola que teve janelas quebradas em Chala, cidade de 10 mil pessoas que faz fronteira ao Oceano Pacífico, e um tremor em Lima.

O Peru, de 33 milhões de habitantes, está localizado em uma zona conhecida como o "Círculo de Fogo do Pacífico", que se estende do leste da Ásia ao oeste das Américas e é responsável por cerca de 90% dos terremotos de todo o mundo. O último abalo sísmico de grandes proporções no país aconteceu em 2007.