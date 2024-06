Engelhorn milita a favor do aumento dos impostos para os mais ricos - Reprodução / Internet

Engelhorn milita a favor do aumento dos impostos para os mais ricosReprodução / Internet

Publicado 18/06/2024 10:57

A herdeira austríaca Marlene Engelhorn, de 32 anos, compartilhará quase 27 milhões de dólares (146 milhões de reais), a maior parte de sua fortuna, com 70 organizações selecionadas por um painel de 50 cidadãos.

O nome de Engelhorn, uma rica herdeira que milita a favor do aumento dos impostos para os mais ricos, foi parar nas manchetes em janeiro passado quando anunciou que doaria a maior parte de sua herança.

Ela encarregou a uma equipe a criação de um conselho cidadão composto por 50 austríacos para que tragam ideias sobre como compartilhar sua fortuna.

Os membros do grupo de cidadãos anunciaram nesta terça-feira (18) que os milhões de Engelhorn serão distribuídos entre 77 organizações que defendem questões diversas, como a proteção ao meio ambiente, a educação e a saúde, entre outros.

Engelhorn, cofundadora da iniciativa Taxmenow, faz parte de um grupo de milionários que pressionam para que os governos lhes cobrem mais impostos a fim de diminuir a desigualdade entre os pobres e os ricos.

Descendente do fundador do gigante químico Basf, Friedrich Engelhorn, a mulher herdou milhões quando sua avó morreu em 2022.

"O resultado é tão diverso como o próprio Conselho. Mas o que todas as decisões têm em comum é que querem uma sociedade mais justa", declarou a diretora do projeto, Alexandra Wang, em coletiva de imprensa, nesta terça-feira.

Cinquenta austríacos foram pagos para que se reunissem durante seis semanas, de março a junho, com o objetivo de encontrar soluções "em interesse de toda a sociedade".

Quatro membros do conselho compartilharam nesta terça-feira suas experiências, afirmando ter desfrutado desse "projeto democrático".

O participante mais jovem, um estudante de 17 anos, disse ter "aprendido muito" de cada conversa que manteve com os diferentes membros do conselho, cujo integrante mais velho tinha 85 anos.

Engelhorn não participou da coletiva de imprensa desta terça após se retirar do processo uma vez iniciado o Conselho.

"Grande parte do meu patrimônio herdado, que por meu nascimento me elevou a uma posição de poder, foi redistribuído de acordo com os valores democráticos", declarou ela em comunicado.