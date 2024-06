Aimee Betro, norte-americana acusada por autoridades britânicas de ser uma assassina de aluguel - Reprodução

Publicado 18/06/2024 17:03

A norte-americana Aimee Betro, 44, que seus vizinhos pensavam que atuava apenas como uma administradora do time de beisebol Milwaukee Brewers, também atua como assassina de aluguel, segundo um tribunal do Reino Unido. Ela está no centro de uma caçada internacional após o seu envolvimento em uma frustrada conspiração para matar um comerciante de Birmingham, no Reino Unido, em 2019, vir à tona. Ela só não efetivou o crime porque a arma falhou. As informações são do jornal britânico Daily Mail.

O envolvimento dela ficou conhecido após a condenação, neste mês de junho, de dois homens apontados como os mandantes do crime: Mohammed Aslam e seu filho, Mohammed Nazir. Eles teriam localizado Aimee na deep web e a contratado para matar um rival deles, Sikander Ali.

Feito o trato, ela voou dos EUA ao Reino Unido. Antes de cometer o crime, ela vestiu um hijab, o véu islâmico. Aimee foi até o encontro de Sikande em sua casa, em Acocks Green, subúrbio de Birmingham, e chegou a apontar a arma para ele. Entretanto, o armamento travou e ela fugiu, abandonando a Mercedes em que estava. Depois, ela voltou de táxi e disparou três tiros contra a propriedade

Natural de Milwaukee, nos Estados Unidos, Aimee era uma das melhores alunas do Mid-State Technical College, segundo relato de sua mãe, Jeanne Johnson, ao Daily Mail. Foi nessa época em que ela conseguiu um emprego para trabalhar no setor administrativo do Milwaukee Brewers, o que seria o "emprego de seus sonhos", diz sua mãe.

Também ao Daily Mail, um amigo de Aimee afirmou, sob anonimato, que ela era "a pessoa mais legal do mundo". Os dois jogavam no mesmo time de disc golf (um tipo de frisbee mais profissional), em todo o estado. Eles também iam juntos a várias festas. Ele disse ainda que ela frequentemente viajava para várias partes do mundo, inclusive o Reino Unido, para participar de shows e raves. Aimee ainda promovia bandas e comprava equipamentos eletrônicos para eventos com DJs. Esse mesmo amigo disse que ela perdeu o emprego após ser flagrada usando cartões de crédito de fãs para pagar suas várias viagens e hospedagem em hotéis.

O seu envolvimento com o assassinato fracassado virou assunto entre os seus amigos de Milwaukee. Ela mesma comentava sobre o ocorrido, segundo o jornal britânico, fazendo várias postagens em suas redes sociais após a grande repercussão do caso nos últimos dias mundo afora - mas, depois, ela fechou suas contas. O fato de Aimee ter atirado contra a propriedade após fracassar virou motivo de zombaria entre os seus amigos.

Segundo o amigo de Aimee explicou ao Daily Mail, a área em que moram é de caçadores, mas ele diz ter a certeza de que ela nunca caçou na vida. "Até onde sabemos, ela nunca disparou uma arma. Ela é a última pessoa que eu imaginaria que seria uma assassina", disse ao jornal. Ele ainda disse que, se quisesse, a polícia já teria capturado Aimee, já que ela está usando o seu celular. As informações indicam que ela está foragida em algum lugar da Ásia.

Mesmo após a tentativa de assassinato, Aimee ficou no Reino Unido como se estivesse de férias, afirma o Daily Mail, que também aponta que as atualizações em sua conta no Instagram eram feitas quase que de hora em hora: as imagens mostrariam ela dançando no que parece ser uma festa em um barco; visitando um festival de música e a London Eye, uma grande roda-gigante que é um dos pontos turísticos de Londres; e tomando coquetéis em uma praia de Brighton, na costa sul da Inglaterra.