Funeral das vítimais mortes após ingerir lote adulterado de ’arrack’ na Índia - R.Satish Babu / AFP

Funeral das vítimais mortes após ingerir lote adulterado de ’arrack’ na ÍndiaR.Satish Babu / AFP

Publicado 20/06/2024 08:43

Ao menos 34 pessoas morreram e mais de 100 foram hospitalizadas na Índia após o consumo de um lote de bebida alcoólica adulterada, anunciaram nesta quinta-feira (20) as autoridades do estado de Tamil Nadu.

fotogaleria

O lote em questão era uma mistura de 'arrack', uma bebida destilada típica da região, com metanol, afirmou o ministro-chefe de Tamil Nadu, M.K. Stalin, segundo a agência de notícias Press Trust of India.Stalin disse que algumas pessoas foram detidas e prometeu reprimir "com mão de ferro" o crime do álcool adulterado, segundo um comunicado divulgado por seu gabinete.Centenas de pessoas morrem todos os anos na Índia, vítimas de bebidas alcoólicas baratas, produzidas em destilarias de rua.Para tentar aumentar a potência, as bebidas ilegais são frequentemente misturadas com metanol, que pode causar cegueira, danos ao fígado e a morte.No caso de Tamil Nadu, mais de 100 pessoas foram hospitalizadas, segundo M.S. Prasanth, funcionário de alto escalão do governo local.