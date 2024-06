Instagram vai permitir comentários públicos de amigos nos Stories; veja como bloquear - Pixabay

Instagram vai permitir comentários públicos de amigos nos Stories; veja como bloquearPixabay

Publicado 20/06/2024 18:17 | Atualizado 20/06/2024 18:17

Desde quarta-feira, 19, o Instagram está liberando, de modo gradativo, a possibilidade de fazer comentários públicos nos Stories. Assim como já se pode fazer nas publicações do feed, agora o usuário poderá deixar recados públicos nesse tipo de post. A ideia da novidade, que já chegou no Brasil, é aumentar a interação entre os diferentes perfis do Instagram.

Nesse caso, o comentário dura até o conteúdo desaparecer, dentro de, no máximo, 24 horas. O recado poderá ser lido por qualquer indivíduo que tenha acesso à publicação original, assim como já acontece nas lives que ocorrem no Instagram, por exemplo.

A alternativa surge com a mensagem "Adicione comentários aos Stories dos seus amigos. Os comentários ficam visíveis para todos que visualizam o Story". Por sua vez, para quem publica o Story, aparece uma notificação de que outras pessoas podem deixar comentários públicos no conteúdo.

Para quem quer deixar um recado do tipo, é só clicar no balãozinho no canto inferior esquerdo da tela do Story. Então, uma nova aba será aberta, na qual a mensagem pode ser escrita e enviada.

No final do ano passado, esse mecanismo havia sido liberado sob o nome "Hype". Agora, porém, o recurso está sendo disponibilizado de forma ampla, ainda que aos poucos.

As mensagens podem ser restringidas pelo usuário, de forma que o dono do perfil tem a opção de desativá-las. Para isso, basta abrir a tela de publicação do Story, ir até a aba "Comentários" e então clicar na seção "Permitir comentários". Então, é só selecionar a alternativa desejada.

O dono da publicação também pode optar por manter ou excluir a mensagem deixada, além de ter a opção de bloquear a conta que a enviou. Também é possível mandar uma mensagem de resposta e prosseguir com a conversa.

Como a novidade ainda está sendo disponibilizada de modo gradativo, nem todos os perfis do Instagram têm acesso à funcionalidade por enquanto. Quem ainda não pode usar o mecanismo não consegue ver os comentários feitos em suas publicações, mas pode ser informado de que há uma interação desse tipo no post.