Prakash HindujaReprodução / Vídeo

Publicado 21/06/2024 09:24 | Atualizado 21/06/2024 09:24

Membros da família indiana Hinduja, a mais rica do Reino Unido, estão sendo julgados na Suíça por exploração e tráfico de seres humanos. Eles têm acusações de "importar" empregados domésticos da Índia para usa-los em uma vila que o clã é proprietário no rico bairro de Cologny, em Genebra, capital da Suíça, sob péssimas condições de trabalho.

Segundo as alegações, Prakash e Kamal Hinduja, junto ao filho Ajay e a sua esposa, Namrata, confiscaram passaportes de funcionários e os impediam de sair de casa sem autorização deles. Os trabalhadores recebiam o pagamento de apenas U$S 8 (R$ 43) por dia, após realizarem 18 horas trabalhadas. As informações são da "BBC".

Yves Bertossa, um dos promotores mais famosos da Suíça, onde o julgamento está acontecendo, comparou o salário dos empregados com as contas de aproximadamente U$S 10 mil (R$ 54 mil) gastos nos cachorros da família. De acordo com o jornal britânico "Daily Mail", ele pediu que o casal fosse preso por cinco anos e meio.

A defesa da família negou as acusações e afirmou que elas precisam ser analisadas dentro de um "contexto", pois os funcionários também recebiam alojamento e alimentação. Alguns ex-funcionários testemunharam em favor dos Hinduja, dizendo que são boas pessoas.

Prakash é o presidente europeu do grupo Hinduja, que tem participações em setores como energia, tecnologia, mídia, comunicação e infraestrutura.