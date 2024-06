Empresa especializada em remoção de cobras precisou ser chamada para resgatar o animal - @SnakeCatchersBrisbaneGoldCoast / Reprodução

Publicado 21/06/2024 18:45 | Atualizado 21/06/2024 18:48

Uma cobra venenosa foi encontrada "cochilando" na cama de uma criança enquanto tentava se misturar com bichos de pelúcia. O incidente envolvendo uma cobra-preta-de-barriga vermelha e um socorrista profissional ocorreu na manhã de domingo (16) na cidade de Jimboomba, Austrália.



Um vídeo postado online pela Snake Catchers Brisbane & Gold Coast mostrou o funcionário Bryce Lockett inclinando-se sobre a cama, tirando um brinquedo do caminho e pegando a cobra de tamanho médio perto de sua cauda. Ele afasta delicadamente os brinquedos para o lado para ter uma visão melhor da serpente e depois usa um gancho para pegar o rabo do réptil. Em seguida, ele coloca o animal em uma bolsa para transportá-lo.

"Lá está ela!", disse Bryce enquanto o resto do corpo do réptil se contorcia.

Bryce então conduziu a cobra até uma longa rede fechada no chão do quarto, tocando levemente sua cauda.



As cobras-pretas-de-barriga-vermelha são vistas principalmente na costa leste da Austrália e – embora venenosas – são tipicamente tímidas, atacando apenas quando são assediadas, de acordo com o Museu Australiano.