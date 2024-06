Papa chamou de 'dever moral' acabar com a produção de drogas - Filippo Monteforte / AFP

Publicado 26/06/2024 08:52 | Atualizado 26/06/2024 08:58

O papa Francisco reiterou nesta quarta-feira (26) a firme oposição à legalização do consumo de drogas, denunciando os "traficantes da morte" e o impacto do tráfico de drogas no ambiente.

"A dependência de drogas não será reduzida pela legalização do uso de drogas, como foi proposto, ou já foi implementado, em alguns países. Isto é uma fantasia", declarou o papa durante a sua audiência geral semanal na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Vários países, incluindo Canadá, Uruguai, Malta e, mais recentemente, Alemanha, legalizaram a cannabis para uso recreativo.

"É um dever moral acabar com a produção e o tráfico destas substâncias perigosas", acrescentou diante de milhares de fiéis por ocasião do dia internacional contra o tráfico de drogas, instituído pela ONU.

Chamando os traficantes de "assassinos" movidos pela "lógica do poder e do dinheiro", o jesuíta argentino também denunciou "o impacto destrutivo" do tráfico de drogas no meio ambiente, especialmente na Bacia Amazônica.

Diante deste "flagelo", que "semeia sofrimento e morte", Francisco apelou à benevolência para com as pessoas dependentes e "diante das situações de fragilidade e dor, saber ouvir o grito de solidão e angústia".