Publicado 28/06/2024 08:26

A empresa japonesa Kobayashi Pharmaceutical anunciou, nesta sexta-feira (28), uma investigação sobre as mortes de 76 pessoas provavelmente relacionadas ao consumo de suplementos alimentares contra o colesterol.



As causas dessas mortes "ainda não foram verificadas pelos médicos" e, por isso, é possível que o número final diminua, disse à AFP um fonte do Ministério da Saúde japonês nesta sexta-feira.



Muitas pessoas que consumiram os mesmos suplementos dietéticos, que contém arroz de levedura vermelha e acredita-se que causam problemas renais, também foram hospitalizadas.



"Embora a causa direta da hospitalização ou morte não seja a doença renal", "ficou claro" que, em alguns casos, o consumo desses produtos teve "indiretamente" consequências adversas no estado de saúde de várias pessoas, indicou a farmacêutica em um comunicado.



A companhia de Osaka, no oeste do Japão, anunciou em março a retirada de três linhas de produtos, porém já havia relatos médicos sobre o problema desde 15 de janeiro.



O Ministério da Saúde do Japão ordenou à Kobayashi Pharmaceutical um relatório diário sobre sua investigação interna. "Até agora [a empresa] não informou o número exato de casos avaliados, o que é extremamente lamentável", disse um porta-voz do governo, Yoshimasa Hayashi, nesta sexta.



O arroz de levedura vermelha (chamado "beni koji" no Japão) é utilizado há séculos na Ásia em alimentos, bebidas alcoólicas e na medicina tradicional chinesa por suas capacidades digestivas e porque melhora a circulação sanguínea.



Essa levedura contém uma estatina natural, chamada monacolina K., capaz de inibir a síntese do colesterol.

