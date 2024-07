Canonização de Carlo Acutis é aprovada pelo Papa - Divulgação

Canonização de Carlo Acutis é aprovada pelo PapaDivulgação

Publicado 01/07/2024 16:13

Roma - A canonização de Carlo Acutis, juntamente com 14 outros nomes, foi aprovada, nesta segunda-feira (1º), pelo papa Francisco e os cardeais residentes em Roma. Apesar da aprovação, a data da canonização do beato ainda não foi definida. Com a medida, Acutis será o primeiro santo "millennial'' — nome dado àqueles que nasceram entre o início dos anos 1980 e meados dos anos 1990.

A cerimônia desta segunda-feira, chamada de Consistório Público Ordinário, é vista como uma formalidade, já que o reconhecimento dos milagres de Acutis foram feitos em maio deste ano. De acordo com a emissora americana CBS, a expectativa é que a cerimônia de canonização aconteça no próximo ano.

Conhecido como "padroeiro da internet", Carlo Acutis ganhou esse apelido devido sua familiaridade com a informática e sua fé precoce e intensa. Em vida, ele criou sites religiosos e uma exposição que documentava milagres eucarísticos.

O adolescente nasceu em Londres, em 3 de maio de 1991 e acabou morrendo de leucemia fulminante aos 15 anos em 12 de outubro de 2006 em Monza, no norte da Itália. Ele foi beatificado em 2020 após ter seu primeiro milagre reconhecido: a cura de uma criança brasileira do Mato Grosso do Sul.