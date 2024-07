Chile: turista brasileira é espancada durante assalto e fica em estado grave - Reproduçaõ/Arquivo pessoal

Chile: turista brasileira é espancada durante assalto e fica em estado graveReproduçaõ/Arquivo pessoal

Publicado 01/07/2024 18:51

Santiago - A turista brasileira Maressa Nunes, de 31 anos, foi espancada em um assalto durante viagem por Santiago, Chile. O caso aconteceu no dia 24 de junho, mas veio a público no último domingo (30).

Segundo a irmã da vítima, Larissa Nunes, Maressa está no país viajando com uma amiga e o episódio aconteceu após elas pedirem comida por aplicativo. O falso entregador invadiu o apartamento onde elas estavam hospedadas e iniciou as agressões.



A sessão de violência só foi encerrada porque vizinhos escutaram os gritos de socorro e chamaram a polícia. Ainda de acordo com Larissa, Maressa reagiu ao assalto e teve fraturas na região do olho, na mandíbula, no nariz, além de diversos hematomas. Ela está internada em estado grave. Já a amiga da turista teve ferimentos leves e retornou para o Brasil.

Pelas redes sociais, a ministra da mulher Cida Gonçalves afirmou estar acompanhando o caso. "Assim que recebemos a denúncia por meio da irmã de Maressa e da conselheira Nacional dos Direitos da Mulher, Evelin Cavalini, já iniciamos os diálogos com o Consulado-Geral do Brasil em Santiago. Deixo aqui minha solidariedade à Maressa e sua amiga, que teve ferimentos leves. O governo brasileiro repudia todo e qualquer ato de violência contra as mulheres", escreveu a ministra no X (antigo Twitter).

A irmã da jovem foi ao Chile para tentar uma transferência de hospital. Entretanto, um dia depois de sua chegada, a irmã da jovem foi furtada. O crime foi registrado por câmeras de segurança. "A gente só quer ir embora. Sair desse pesadelo e cuidar da Maressa", desabafou Larissa ao portal G1.