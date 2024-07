Michelle Obama tem a preferência dos republicanos nas eleições, mas não tem intenção de se candidatar - Reprodução / Instagram

Michelle Obama tem a preferência dos republicanos nas eleições, mas não tem intenção de se candidatar Reprodução / Instagram

Publicado 04/07/2024 10:16 | Atualizado 04/07/2024 10:27

A ex-primeira-dama Michelle Obama aparece como uma das principais forças para desbancar Donald Trump nas eleições presidencias dos EUA deste ano, segundo a Reuters/Ipsos. A mulher de Barack Obama, que diversas vezes afirmou não ter intenção de entrar na disputa, acumulou 50% das intenções de voto contra 39% do candidato republicano. A pesquisa, que foi realizada online, entrevistou 1.070 adultos em todo o país.

O levantamento também apontou que 32% dos eleitores democratas desejam que Joe Biden desista da reeleição após debate contra Trump na semana passada . O motivo foi o desempenho ruim do atual presidente, que gaguejou o tempo todo, não conseguiu contrapor os argumentos do adversário e pareceu perdido durante o embate.

Em janeiro, a Reuters/Ipsos já havia indicado dúvidas entre os democratas sobre a candidatura de Biden. Na época, a disputa pela nomeação do partido ainda estava em andamento e 49% dos eleitores foram contra a indicação do presidente para as eleições de 2024.

Além de Michelle Obama, a vice-presidente Kamala Harris e o atual governador da Califórnia, Gavin Newsom, surgem como postulantes a vaga democrata no pleito, caso Biden opte por deixar na disputa. No entanto, ambos aparecem abaixo da a ex-primeira-dama nos embates diretos com o candidato republicano.

Harris ficou um ponto percentual atrás de Trump, 42% a 43%, uma diferença dentro da margem de erro e compatível com a performance do atual presidente. A advogada também aparece com uma leve preferência dos eleitores democratasa, 81% contra 78% de Biden. Já Newsom, chamado de "estrela em ascensão" pelo levantamento, teve um desempenho pior, atrás dos republicanos por 39% a 42%.

Biden recebe apoio dos governadores

Ele está "apto" para cumprir suas funções, afirmou Tim Walz, enquanto a governadora do Estado de Nova York, Kathy Hochul, assegurou que Biden "estava na corrida para vencer". "O presidente é nosso candidato. O presidente é nosso líder partidário", disse Wes Moore. Ele acrescentou que, na reunião, o democrata "deixou muito claro que está nesta disputa para vencer".

Biden também admitiu que teve um mau desempenho no debate e adotou um discurso franco em uma entrevista à rádio Civic Media de Wisconsin. "Eu estraguei tudo. Cometi um erro. Foram 90 minutos no palco. Veja o que fiz em três anos e meio", disse.

*Com informações da AFP