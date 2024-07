Galinha - Reprodução

Publicado 04/07/2024 17:10

Esqueça todos os recordes mundiais de natureza bizarra que você conhece. Essa história que vem do Canadá certamente supera muita coisa estranha. Recentemente, uma galinha entrou para o Livro Guinness de Recordes por identificar diferentes letras, números e cores.

A veterinária Emily Carrington, que mora na Ilha Gabriola, no estado da Colúmbia Britânica, no Canadá, disse que comprou cinco galinhas da raça hy-line no ano passado para produzir ovos e logo começou a treiná-las para identificar letras e números magnéticos.

"O trabalho deles era apenas bicar o número ou a letra que eu as ensinei a bicar e ignorar as outras. Mesmo se eu adicionar um monte de outras letras que não são as letras que elas deveriam bicar, elas vão bicar a letra que eu as treinei", disse Carrington ao jornal 'Nanaimo News Bulletin'.

Carrington decidiu fazer com que todas as suas galinhas tentassem entrar para o Guinness como a maior quantidade de tentativas realizadas por uma galinha em um minuto.

Uma das galinhas, chamada Lacy, se sobressaiu e identificou corretamente seis letras, números e cores em um minuto.

O Guinness precisou criar uma nova categoria para este recorde bizarro: o maior número de identificações de uma galinha em um minuto.

Carrington, que registra o treinamento de suas galinhas em seu canal do YouTube 'The Thinking Chicken' ('Galinha que pensa', em português), disse que está feliz com a inteligência de Lacy.

"A galinha é um animal muito subestimado", disse.