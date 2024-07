Primeiro-ministro e líder do partido conservador, Risihi Sunak - AFP

Publicado 05/07/2024 09:00 | Atualizado 05/07/2024 09:04





O atual primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, anunciou nesta sexta-feira (5) sua renúncia ao posto de líder do Partido Conservador após a derrota esmagadora para os trabalhistas nas eleições legislativas. "Após este resultado, deixarei o cargo de líder do partido, não de maneira imediata, e sim quando tudo estiver em ordem para a designação do meu sucessor", afirmou, antes de deixar Downing Street e de apresentar sua renúncia ao rei Charles III.

O Partido Trabalhista britânico alcançou uma vitória histórica nas eleições parlamentares, conquistando assentos suficientes para garantir a maioria absoluta no Parlamento do Reino Unido. Na madrugada desta sexta, o partido assegurou 412 das 650 cadeiras, enquanto os conservadores alcançaram 120 assentos, conforme resultado parcial. Os trabalhistas, assim, voltam ao poder no Reino Unido após 14 anos de domínio do Partido Conservador.

Os trabalhistas conquistaram 214 assentos a mais do que na última eleição, enquanto os conservadores perderam 251 cadeiras, a pior derrota do partido desde a 2ª Guerra Mundial.

Com o resultado, o líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, se prepara para se tornar o próximo primeiro-ministro e formar um governo majoritário.

Rishi Sunak reconheceu a derrota e telefonou para Starmer para parabenizá-lo pela vitória. Em um cenário de desgaste econômico e crescente desconfiança nas instituições, o novo governo enfrentará grandes desafios para atender às expectativas de mudança da população.



Sunak convocou as eleições em maio, de forma até inesperada, em uma decisão que até hoje intriga analistas políticos e é questionada por aliados, especialmente os que foram derrotados nesta quinta-feira. No Reino Unido, os eleitores escolhem um único candidato em seus distritos e o mais votado é eleito, mesmo que com menos de 50% dos votos.