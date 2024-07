Policiais realizaram operação na Espanha, onde ocorreram as prisões - AFP

Policiais realizaram operação na Espanha, onde ocorreram as prisõesAFP

Publicado 05/07/2024 11:42

As polícias espanhola e francesa anunciaram nesta sexta-feira (5) o desmantelamento de uma rede internacional capaz de lavar 1 milhão de euros por dia (quase 6 milhões de reais) em toda a Europa, e a prisão na Espanha de cinco pessoas, incluindo o líder da rede.

A investigação, liderada pelo Gabinete Nacional Antifraude francês e pela polícia espanhola, com o apoio da Europol, começou depois de as autoridades aduaneiras francesas terem descoberto mais de 500 mil euros (2,9 milhões de reais) escondidos em um veículo no sul do país, em fevereiro de 2021.

Liderada por um magistrado francês, a investigação subsequente descobriu a existência de "uma rede criminosa dedicada à lavagem de grandes quantidades de dinheiro em todo o continente europeu" desde pelo menos 2019, afirma um comunicado conjunto espanhol-francês.

Esta rede, constituída por cidadãos chineses residentes em vários países europeus, era capaz de introduzir na Europa mais de um milhão de euros por dia em dinheiro.

"O modus operandi baseava-se na existência de inúmeros pontos de coleta de fundos procedentes, em particular, do tráfico de mercadorias falsificadas, da fraude fiscal e aduaneira e do proxenetismo. Esta coleta foi então confiada a uma rede" que organizava as "viagens dos cúmplices encarregados de transportar as quantias pela Europa", acrescenta o comunicado.

Cinco pessoas foram presas, em data não especificada, nas cidades espanholas de Madri, Valência, Alicante e Barcelona, incluindo o líder da rede, um empresário chinês.

As buscas em residências e empresas permitiram a intervenção de "quase 160 mil euros (948 mil reais) em dinheiro, que estavam escondidos em tetos falsos e frigoríficos portáteis entre outros pontos de difícil localização, para os quais contamos com a colaboração de agentes caninos".

"Esta operação internacional (...) revela o papel predominante desempenhado pelas organizações criminosas asiáticas nas atividades de lavagem de dinheiro na Europa", conclui o comunicado.