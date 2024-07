Eleições presidenciais na Venezuela acontecem em 28 de julho - Reprodução

Publicado 07/07/2024 08:08

As autoridades da Venezuela liberaram neste sábado (6) cinco pessoas que haviam sido detidas mais cedo por apoiar um evento do candidato opositor Edmundo González Urrutia, principal adversário do presidente Nicolás Maduro nas eleições presidenciais de 28 de julho.

"Foram liberados", afirmou à AFP Andrea Tavares, secretária-geral do partido Causa R, que apoia a candidatura de González Urrutia e denunciou as detenções. "Primeiro liberaram dois e depois os outros três", relatou.

O grupo, que prestava apoio a um comício do candidato opositor no estado de Miranda, ficou detido na sede local da Polícia Nacional Bolivariana (PNB) desde a manhã até o final da tarde. Entre eles estavam Rafael Marín, secretário-geral desse partido no estado; Marilín Rondón, coordenadora de Mulheres; e Jorge Alvis, proprietário de um caminhão. O movimento não identificou os outros dois detidos.

Embora a campanha para as presidenciais na Venezuela tenha oficialmente começado na quinta-feira, Maduro e a líder da oposição María Corina Machado têm realizado comícios há meses em busca de apoio.

A corrida eleitoral tem sido marcada por denúncias de detenções e desqualificações de opositores, acusados pelo governo de conspirar para derrubá-lo. Segundo um balanço da ONG Acesso à Justiça, cerca de 46 pessoas ligadas à oposição foram detidas nos primeiros seis meses do ano.