As estradas ao redor de Centralia racharam com o calor do fogo subterrâneoReprodução

Publicado 08/07/2024 16:45

Uma pequena cidade de mineração de carvão no condado de Columbia, no estado da Pensilvânia (EUA), Centralia já foi um próspero lar para mais de mil habitantes. Atualmente, a cidade tem menos de uma dúzia de residentes teimosamente permanecendo em meio a ruas desertas e casas abandonadas. A razão por trás desse êxodo é um incêndio subterrâneo que queima há mais de 60 anos, transformando Centralia em uma verdadeira cidade fantasma.



O incêndio em Centralia começou em maio de 1962, quando o lixão da cidade, localizado em uma antiga mina de carvão a céu aberto, foi incendiado intencionalmente para reduzir o volume de detritos. O fogo, no entanto, encontrou um caminho para a rede de túneis de carvão abandonados abaixo da cidade. O carvão, altamente inflamável, serviu como combustível ideal alimentar o incêndio subterrâneo, que rapidamente se espalhou de maneira incontrolável. De acordo com os especialistas, o incêndio pode perdurar pelos próximos 250 anos já que há ainda muito carvão no subsolo da cidade.



Nos anos que se seguiram, várias tentativas foram feitas para extinguir o incêndio. Técnicas como injeção de água e escavação de trincheiras foram usadas, mas nenhuma delas teve sucesso. Os esforços foram finalmente abandonados na década de 1980, quando ficou claro que o incêndio era inextinguível e as condições de vida em Centralia tornaram-se insustentáveis.



Conforme o incêndio continuava a se alastrar, a terra começou a ceder, criando rachaduras no solo e liberando gases tóxicos, incluindo monóxido de carbono. A temperatura do solo subiu drasticamente, e em algumas áreas, o calor era tão intenso que as plantas não podiam crescer.

A deterioração das condições ambientais e de saúde levou o governo dos EUA a ordenar a evacuação da cidade na década de 1980. A maioria dos moradores foi realocada com compensação financeira do governo, e em 1992, o estado de Pensilvânia declarou domínio eminente sobre todas as propriedades de Centralia, condenando as casas restantes e indenizando os donos de imóveis. A estrada 61, que dá acesso à cidade, foi destruída propositalmente pelas autoridades para evitar turistas curiosos e evitar potenciais acidentes.



Centralia serve como um lembrete sombrio das consequências de um desastre industrial mal gerenciado. A cidade ainda está envolta em fumaça e vapor que emanam do solo, e as estradas rachadas e vazias, juntamente com as fundações das casas abandonadas, criam um cenário apocalíptico. Apenas alguns residentes continuam a viver na área, recusando-se a abandonar o que resta de suas vidas e memórias na cidade.



Inspiração para a criação do game 'Silent Hill'

A história de Centralia serviu de inspiração para a criação de uma das franquias de terror mais famosas de games. O jogo 'Silent Hill', lançado pela Konami em 1999, retrata uma cidade fictícia envolta em névoa e habitada por criaturas aterrorizantes. Embora 'Silent Hill' seja uma obra de ficção, as semelhanças com Centralia são inegáveis. As ruas desertas, o nevoeiro constante e a sensação opressiva de abandono refletem diretamente a atmosfera de Centralia. O incêndio subterrâneo e as rachaduras no solo também são elementos que aparecem no jogo, criando um paralelo claro entre a cidade fictícia e a real.