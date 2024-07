Avião bate cauda ao decolar e tem que voltar a aeroporto - Reprodução redes sociais

Publicado 09/07/2024 22:50

Na manhã desta terça-feira (9), um Boeing 777-300 da Latam precisou retornar ao Aeroporto de Malpensa, em Milão, após sofrer um incidente conhecido como "tail strike" — quando a cauda da aeronave bate na pista durante a decolagem. A aeronave realizava o voo LA8073 com destino a Guarulhos, São Paulo.

Segundo dados do site de monitoramento de voos FlightAware, o avião decolou às 8h07 (horário de Brasília) e retornou ao aeroporto de Milão às 9h37. Durante esse período, a aeronave precisou realizar voos em círculos para despejar combustível e reduzir o peso, facilitando o pouso seguro.



O "tail strike" pode causar danos estruturais significativos, exigindo uma inspeção minuciosa da aeronave antes que ela possa voltar a operar. Em comunicado, a Latam informou que o desembarque dos passageiros ocorreu normalmente e com segurança. "Toda a assistência necessária está sendo oferecida aos passageiros, que serão realocados em voos próprios e de outras companhias", declarou a companhia.



A Latam lamentou os transtornos causados e destacou que todas as suas decisões visam garantir a segurança dos passageiros.