Cobras contrabandeadas confiscadas dentro de um saco plástico na alfândega - AFP

Publicado 10/07/2024 09:21 | Atualizado 10/07/2024 09:21

Um homem foi detido na China ao tentar contrabandear mais de 100 cobras vivas escondidas em suas calças, informaram as autoridades aduaneiras do país nesta terça-feira (10).

O viajante, de identidade desconhecida, foi preso pelos agentes da alfândega ao tentar deixar a cidade semiautônoma de Hong Kong e entrar na vizinha fronteiriça Shenzhen, informou o serviço aduaneiro em comunicado.

"Após uma inspeção, os agentes aduaneiros descobriram que nos bolsos das calças do passageiro havia seis sacos lacrados com fita adesiva", disse, acrescentando que ao abri-los "cada saco continha cobras vivas de todos os tipos de formas, tamanhos e cores".

De acordo com o comunicado, os agentes apreenderam 104 répteis, entre cobras-do-leite e cobras-do-milho, muitos dos quais eram espécies não nativas.

Os agentes inspecionaram os sacos plásticos transparentes cheios de cobras vermelhas, rosas e brancas se contorcendo.

A China é um dos maiores centros do tráfico de animais do mundo, mas nos últimos anos as autoridades têm tomado medidas duras contra o comércio ilegal.

As leis de biossegurança e controle de doenças do país proíbem a introdução de espécies não nativas desautorizadas.

"Quem violar as regras será (...) considerado responsável nos termos da lei", declarou a autoridade aduaneira, sem especificar a pena imposta ao homem.