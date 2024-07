Para a World Population Review, clima influencia hábito no país - Reprodução / Internet

Publicado 10/07/2024 09:42

Os brasileiros são os campeões mundiais em frequência de banhos, de acordo com uma pesquisa recente da World Population Review – uma organização independente que fornece dados demográficos e populacionais globais atualizados. Segundo a instituição, hábito está relacionado ao clima quente e úmido do país, que o transforma em necessidade tanto para refrescar quanto para manter a higiene.

Mapa mostra Brasil com maior frequência de hábitos de banho Reprodução

O estudo revela que 99% dos brasileiros entrevistados tomam, pelo menos, um banho de chuveiro semanalmente. Além disso, o país conta com uma média de dois banhos por dia, o que totaliza em 14 banhos por semana, número muito superior ao resto do mundo.



No Reino Unido, que ficou em segundo lugar, 83% das pessoas tomam banho de chuveiro semanalmente. Já 32% dos habitantes da região preferem banhos de imersão.O hábito de tomar banhos em banheira é quatro vezes superior que o Brasil. De acordo com a World Population Review, os britânicos, muitas vezes associam a prática a um momento de relaxamento.



Na Alemanha a situação é intermediária com 92% da população tomando banho de chuveiro e 20% optando por banhos de imersão. Isso coloca o país no topo de ambos os hábitos, demonstrando um equilíbrio entre as duas práticas de higiene pessoal.



Na China, 85% dos residentes preferem chuveiros, enquanto apenas 11% optam por banhos de banheira. A pesquisa aponta que a preferência seria devido ao tamanho da população chinesa, que escolhem uma opção mais prática e econômica. O mesmo acontece nos Estados Unidos, onde 90% das pessoas preferem chuveiros, embora 13% ainda optem por banhos de banheira, tornando o país um dos que mais utilizam banheira no mundo.



Outro destaque é a Índia, onde a prática de tomar banho duas vezes ao dia é comum, mesmo entre aqueles que não têm acesso a água corrente e utilizam baldes ou jarros para se banhar. Segundo a instituição, este hábito reflete uma forte tradição cultural de manter a limpeza pessoal.



Os dados da World Population Review também destacam outros países como México e Japão, onde práticas específicas de banho, como lavar o cabelo em cada chuveiro, são comuns. No México, 90% da população toma banho de chuveiro, semelhante aos Estados Unidos. No Japão, além dos chuveiros, o banho em fontes termais (onsen) é altamente popular, refletindo uma tradição cultural de séculos.



Na Rússia, enquanto 61% das mulheres e 35% dos homens tomam banho diariamente, um em cada cinco habitantes só toma banho uma vez por semana. De acordo com o estudo, o número estaria relacionado à falta de fornecimento de água.

A Austrália aparece na pesquisa com preferência por banhos frios e média de 7,2 a 8 minutos. O hábito poderia estar relacionado ao clima quente e à necessidade de economizar água.