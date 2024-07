Andrew Stanton puxou um cadillac com a força dos olhos - Reprodução de vídeo

Publicado 10/07/2024 17:06

O americano Andrew Stanton, que trabalha com apresentações circenses na cidade de Las Vegas (EUA), quebrou dois recordes mundiais e entrou para o Guinness Book usando a força das órbitas oculares.

Stanton apareceu na o programa 'Lo Show Dei Record', de um canal de TV da Itália, e quebrou os recordes de maior peso puxado com as órbitas oculares e maior peso levantado com ambas as órbitas oculares enquanto engolia uma espada.