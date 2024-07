Benji interpretou Brian Tanner em 101 episódios da série - Reprodução

Publicado 11/07/2024 09:36 | Atualizado 11/07/2024 09:37

O ex-ator mirim Benji Gregory, conhecido pela participação na série de comédia norte-americana Alf, o ETeimoso foi encontrado morto dentro do próprio carro em um estacionamento no Arizona (EUA). A informação foi confirmada pela irmã do ator, Rebeca Gregory, e divulgada pelo portal TMZ nesta quarta-feira, 10.



Os corpos de Benji e de Hans, o cachorro do ex-astro, foram localizados no dia 13 de junho. A suspeita é que ele tenha ido ao banco realizar depósitos no dia anterior, acompanhado do cão, e adormecido no carro em seguida. Pessoas próximas acreditam que as mortes tenham sido provocadas por insolação em função do calor intenso na região. O Instituto Médico Legal de Maricopa, não determinou uma causa oficial.