Biden comete outra gafe ao mencionar 'vice-presidente Trump' ao invés de Kamala Harris - AFP

Biden comete outra gafe ao mencionar 'vice-presidente Trump' ao invés de Kamala HarrisAFP

Publicado 11/07/2024 21:16 | Atualizado 11/07/2024 23:33

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, questionado por críticos e apoiadores sobre sua capacidade mental para permanecer no cargo, se confundiu novamente nesta quinta-feira (11) ao mencionar o "vice-presidente Trump" em vez de sua companheira de chapa, Kamala Harris, em uma coletiva de imprensa.

Assista:

O democrata, que orquestrou a resposta ocidental à invasão russa da Ucrânia, afastou-se do microfone, mas assim que percebeu o erro, voltou e disse: "Ele vai derrotar o presidente Putin. O presidente Zelensky. Estou tão concentrado em vencer Putin."



Confundir Zelensky com seu inimigo, o presidente russo, Vladimir Putin, é um passo em falso em um momento em que o Partido Democrata duvida de sua capacidade de ganhar as eleições de novembro após seu desempenho desastroso no debate de junho contra o republicano Donald Trump.