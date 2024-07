Fotos: Comício de Trump é interrompido após sons de tiros, na Pensilvânia

Donald Trump, candidato republicano à presidência americana, foi retirado do palco de comício em Butler, na Pensilvânia, neste sábado (13), após disparos serem ouvidos. Em imagens gravadas durante o evento, é possível ver o ex-presidente sendo retirado do palco por agentes do Serviço Secreto. Após o incidente, foi divulgado que Trump 'está a salvo'.

