O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, escreveu: "Não há absolutamente nenhum lugar para a violência política na nossa democracia. Embora ainda não saibamos exatamente o que aconteceu, todos deveríamos estar aliviados pelo fato de o ex-presidente Trump não ter sido gravemente ferido e aproveitar este momento para nos comprometermos novamente com a civilidade e o respeito na nossa política. Michelle e eu desejamos a ele uma rápida recuperação."



O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que ele e sua mulher, Sara Netanyahu, ficaram "chocados com o aparente ataque ao presidente Trump". "Oramos por sua segurança e rápida recuperação", acrescentou.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, lamentou. "Dirijo-lhe a minha solidariedade e os meus melhores votos de uma rápida recuperação, com a esperança de que nos próximos meses da campanha eleitoral vejamos o diálogo e a responsabilidade prevalecerem sobre o ódio e a violência."



O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, condenou o ataque. "Seja como for, condenamos o que aconteceu ao ex-presidente Donald Trump. A violência é irracional e desumana", disse.



O ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, também se manifestou: "Laura e eu estamos gratos pelo presidente Trump estar seguro após o ataque covarde à sua vida. E elogiamos os homens e mulheres do Serviço Secreto pela sua rápida resposta".

Bill Clinton, que também foi presidente dos EUA, afirmou estar grato por Trump estar seguro. "A violência não tem lugar na América, especialmente no nosso processo político. Hillary e eu estamos gratos pelo presidente Trump estar seguro, com o coração partido por todos os afetados pelo ataque no comício de hoje na Pensilvânia e gratos pela ação rápida do Serviço Secreto", escreveu.



O senador americano Bernie Sanders também se manifestou sobre o ocorrido. "A violência política é absolutamente inaceitável. Desejo a Donald Trump, e a qualquer outra pessoa que possa ter sido ferida, uma rápida recuperação", disse.



O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, declarou nas redes que "violência direcionada a qualquer partido político ou líder político é absolutamente inaceitável".

O presidente da Argentina, Javier Milei, prestou apoio ao publicar uma foto de Trump ferido. "Todo o meu apoio e solidariedade ao presidente e candidato Donald Trump, vítima de uma covarde tentativa de assassinato que colocou em risco sua vida e a de centenas de pessoas. Não surpreende a desesperação da esquerda internacional, que hoje vê sua ideologia nefasta expirar e está disposta a desestabilizar as democracias e promover a violência para se manter no poder. Com medo de perder nas urnas, recorrem ao terrorismo para impor sua agenda retrógrada e autoritária. Desejo uma rápida recuperação ao Presidente Trump e espero que as eleições nos Estados Unidos ocorram de maneira justa, pacífica e democrática", escreveu.

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán prestou solidariedade: “Meus pensamentos e preces estão com Donald Trump nessas horas sombrias", disse.