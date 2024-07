Comício de Trump foi interrompido após sons de tiros, na Pensilvânia - AFP

Publicado 14/07/2024 20:26 | Atualizado 14/07/2024 22:34

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump chegou na noite deste domingo (14), em Milwaukee, no estado de Wisconsin, para participar da Convenção Nacional Republicana programada para começar nesta segunda-feira (15).

Uma publicação feita por Eric Trump, filho do candidato à Presidência, na rede social X, mostra os pilotos pousando o avião Trump Force One: "Aterrissagem em Milwaukee com @realdonaldtrump”, escreveu. Veja:

Aterrissagem do avião Trump Force One, em Milwaukee, neste domingo (14) Reprodução/Redes sociais

O republicano decidiu manter os planos de viagem apesar do atentado sofrido neste sábado (13), na Pensilvânia. Trump explicou que, após os "terríveis eventos de ontem", havia escolhido adiar a partida em dois dias. "Mas eu acabei de decidir que não posso permitir que um 'atirador', ou potencial assassino, force uma mudança no cronograma, ou qualquer outra coisa", escreveu.



Para o evento partidário, o presidente norte-americano Joe Biden informou durante um pronunciamento neste domingo (14), que pediu o reforço da segurança para o republicano durante a Convenção que durará até quinta-feira (18), e ordenou que o Serviço Secreto forneça todos os recursos, capacidade e medidas de proteção necessárias para garantir a segurança de Trump.

*Com informações do Estadão Conteúdo