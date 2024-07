Shannen Doherty morreu aos 53 anos - Reprodução / Instagram

Publicado 14/07/2024 11:01 | Atualizado 14/07/2024 11:45

Rio - Morreu, neste sábado (13), a atriz Shannen Doherty, aos 53 anos. A artista, que era conhecida por trabalhos em séries como "Barrados no Baile" e "Jovens Bruxas", tratava um câncer de mama em estágio avançado há alguns anos.

"É com o coração pesado que confirmo o falecimento da atriz Shannen Doherty. No sábado, 13 de julho, ela perdeu a batalha contra o câncer depois de muitos anos lutando contra a doença", disse a assessora de Shannen, Leslie Sloane, em um comunicado enviado neste domingo (14), à revista People. "É com o coração pesado que confirmo o falecimento da atriz Shannen Doherty. No sábado, 13 de julho, ela perdeu a batalha contra o câncer depois de muitos anos lutando contra a doença", disse a assessora de Shannen, Leslie Sloane, em um comunicado enviado neste domingo (14), à revista People.

"A devotada filha, irmã, tia e amiga estava cercada por seus entes queridos, assim como seu cachorro, Bowie. A família pede privacidade neste momento para que possam sofrer em paz", continuou Sloane.

Doherty foi diagnosticada com um câncer de mama em 2015. Dois anos depois, a atriz revelou que havia retornado após entrar em remissão. "Acho que não processei isso. É uma pílula difícil de engolir de várias maneiras", comentou ela, na ocasião.

Carreira

Shannen Doherty nasceu em Menphis, nos Estados Unidos, e ficou famosa nos anos 1990, quando interpretou Brenda, em "Barrados no Baile" ("Beverly Hills, 90210"), ao lado dos atores Jason Priestley e Luke Perry. Na série, ela viveu uma jovem que passava por um choque cultural ao se mudar com a família para Beverly Hills e ter que conviver com ricos e famosos em Los Angeles. A produção foi um sucesso e fez com que a atriz seja lembrada pelo papel até hoje.

Em 1998, ela também estrelou "Jovens Bruxas" ("Charmed"), um seriado sobrenatural no qual interpretou a mais velha de três irmãs com habilidades mágicas. Shannen também chegou a se aventurar em reality shows durante a sua carreira, com o próprio programa chamado "Breaking Up With Shannen Doherty".