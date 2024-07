Ataques já deixaram 511 mortos no Líbano em mais de nove meses - Rabih Daher / AFP

Ataques já deixaram 511 mortos no Líbano em mais de nove mesesRabih Daher / AFP

Publicado 16/07/2024 17:47

Cinco pessoas, incluindo três crianças sírias, morreram nesta terça-feira (16) em bombardeios no sul do Líbano, e o movimento Hezbollah anunciou que lançou foguetes contra Israel em resposta a um desses ataques, informou a agência oficial de notícias libanesa NNA (na sigla em inglês).

"Três crianças sírias" morreram "em um bombardeio do inimigo contra terrenos agrícolas na vila de Umm Toot", indicou a NNA.

Outro "bombardeio do inimigo", realizado com um drone, atingiu uma moto que circulava pela estrada de Kfar Tebnit, matando dois sírios que estavam no veículo, segundo a mesma fonte.

Uma fonte de segurança libanesa, que falou em condição de anonimato porque não estava autorizada a falar com os meios de comunicação, declarou à AFP que os sírios mortos eram "civis".

Depois dos bombardeios, o movimento xiita libanês Hezbollah afirmou ter lançado "em resposta" dezenas de foguetes Katyusha contra Kiryat Shemona, no norte de Israel.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, desencadeada por um ataque do Hamas contra Israel, o Hezbollah, aliado do movimento islamista palestino, e o Exército israelense se enfrentam quase diariamente.

O Exército israelense indicou que identificou cerca de 40 projéteis lançados do Líbano contra o território de Israel. Alguns foram interceptados e "não há registro de feridos".

Por sua vez, o Exército informou que a força aérea israelense "atacou um lançador na região de Blat que foi detectado disparando projéteis contra a área de Kiryat Shemona" e o que denominou como "uma célula terrorista do Hezbollah" na área de Yarin, próxima a Umm Toot.

O fogo cruzado quase diário entre Hezbollah, movimento vinculado ao Irã, e o Exército israelense alimentam o temor de que a guerra em Gaza escale para um conflito regional.

Os ataques deixaram 511 mortos no Líbano em mais de nove meses, principalmente combatentes, mas também pelo menos 104 civis, de acordo com um levantamento da AFP baseado em informações do movimento xiita e de fontes oficiais libanesas.

No lado israelense, 17 soldados e 13 civis morreram, segundo as autoridades.