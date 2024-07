Regiões mais próximas ao epicentro do terremoto sofreram com a queda de luz - Reprodução/X

Regiões mais próximas ao epicentro do terremoto sofreram com a queda de luzReprodução/X

Publicado 19/07/2024 08:40 | Atualizado 19/07/2024 08:47

Um grande terremoto de magnitude 7,4 atingiu o norte do Chile nesta quinta-feira (18), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O epicentro do tremor foi localizado 264 quilômetros a leste da cidade costeira de Antofagasta, a uma profundidade de 126 quilômetros.



"Até agora, não há relatos de feridos ou grandes danos, mas as equipes estão coletando informações", escreveu o presidente chileno Gabriel Boric na plataforma X. Algumas regiões sofreram com a queda da eletricidade.



O Chile está situado ao longo do "Anel de Fogo" do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica que se estende do Japão, passando pelo Sudeste Asiático e cruzando a bacia do Pacífico.



Em 2010, um terremoto de magnitude 8,8 desencadeou um tsunami que varreu vilarejos inteiros no sul e centro do país, deixando cerca de 520 mortos. Banhado pelo Oceano Pacífico a oeste e pela Cordilheira dos Andes a leste, o Chile também é um dos países mais sismicamente ativos do mundo.



O epicentro do terremoto desta quinta-feira estava localizado a cerca de 80 quilômetros da fronteira do Chile com a Argentina e a menos de 32 quilômetros da fronteira com a Bolívia.

Tremor sentido em São Paulo

Moradores da cidade de São Paulo relataram, através das redes sociais, que sentiram tremores de terra na noite desta quinta-feira (18) . De acordo com o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo, o fenômeno tem ligação com o terremoto que atingiu o Chile.

Com informações da AFP.