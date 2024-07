Telão ocupa um prédio de cerca de oito andares - Reprodução / Internet

Publicado 19/07/2024 16:06

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, presidente da Corte, apareceram, em forma de meme, em um telão em uma das vias mais famosas do mundo, a Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos.

Em um vídeo que circula nas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 19, é possível ver no telão, que ocupa um prédio de cerca de oito andares, o rosto de Lula e Barroso no canto esquerdo da montagem. O restante do espaço traz a imagem de Moraes, de toga, com os dizeres "Estreia no Brasil", "Já em Cartaz" e o título em destaque: "Vampiros que sugam sua liberdade e aprisionam seu corpo". O vídeo está sendo compartilhado por perfis bolsonaristas, que atribuem a ação a "patriotas".

Até o momento, ninguém assumiu a autoria da exibição do meme de Lula e dos ministros do Supremo, mas o perfil de @phgardingo aparece no canto superior direito do vídeo que exibe a montagem

Como mostrou o Estadão, os anúncios na avenida americana podem ser feitos por qualquer um, mediante pagamentos que podem custar US$ 40 (aproximadamente R$ 221) para um vídeo de aproximadamente 15 segundos. Com a popularização, a prática ficou famosa entre fãs, que pagam para divulgar seus ídolos, por exemplo.

Nesta semana, outros memes brasileiros foram transmitidos em telões na via de Nova York. Nesta quinta-feira, 18, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apareceu na tela como "Zé do Taxão", em referência ao personagem Zé do Caixão. Haddad tem sido alvo de críticas pela política tributária do governo federal, que visa ao aumento da arrecadação, e protagonizado uma série de memes, recebendo o apelido de "Taxad" nas redes sociais

Além dessa ocasião, outro meme com Haddad foi exibido na Times Square na terça-feira, 16. No telão, o ministro aparecia em chamas, em referência ao personagem do Quarteto Fantástico, Tocha Humana. Na montagem, se lê "Taxa Humana" sobre a montagem de Haddad vestido de super-herói.

Segundo o Poder360, quem pagou pelo anúncio foi o estudante Hugo Montan, de 19 anos. O vestibulando disse que desembolsou US$ 45 (cerca de R$ 250) pela exibição de 15 segundos. Ele mostrou o comprovante de pagamento ao veículo. Em postagens sobre o tema no X (antigo Twitter), diversos usuários em perfis bolsonaristas cogitam enviar Pix para que o estudante siga pagando pelas exibições.