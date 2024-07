Países vivem 'guerra de balões' - AFP

Países vivem 'guerra de balões'AFP

Publicado 21/07/2024 12:16

A Coreia do Norte lançou mais uma vez balões cheios de lixo contra o seu vizinho do Sul, em aparente retaliação pelo uso de alto-falantes para espalhar propaganda ao Norte, informou o Exército sul-coreano neste domingo (21).

"O Norte está lançando mais balões carregados de lixo", disse o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul em um comunicado no domingo. Especificou que os balões chegaram ao norte da província de Gyeonggi.

"Por favor, denunciem aos militares ou à polícia e evitem entrar em contato direto com os objetos", acrescentou.

As duas Coreias travam um duelo de balões. O Norte enviou cerca de 2.000 balões cheios de lixo desde maio, alegando que se trata de uma retaliação pelo lançamento de balões de propaganda por ativistas na Coreia do Sul.

Estes últimos balões norte-coreanos chegam três dias depois de Seul anunciar a retomada das transmissões de propaganda em alto-falantes dirigidas à Coreia do Norte.

O Sul alertou que expandirá o alcance das suas emissões se o Norte persistir no lançamento de balões de lixo, o que descreve como "ações de baixo nível". Os balões norte-coreanos interromperam mais de 100 voos, disse recentemente um legislador sul-coreano.

As transmissões de propaganda irritaram Pyongyang, que ameaçou atacar os alto-falantes do Sul com artilharia.