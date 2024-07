Torcedores arremessaram bolinhos de peixe no jogo entre Lillestrom e Rosenborg, pelo Campeonato Norueguês - Reprodução de TV

Publicado 22/07/2024 18:13

Um jogo de futebol profissional foi suspenso na Noruega quando torcedores jogaram bolinhos de peixe e outros objetos no campo para protestar contra o uso do VAR na competição.



O jogo da Primeira Divisão norueguesa, entre Rosenborg e Lillestrom foi interrompido poucos minutos após o início devido à chuva de bolinhos de peixe no campo.

Veja o vídeo:

#eliteserien #var #rosenborg #lillestrøm ♬ original sound - TV 2 Sport @tv2sport Kampen mellom Rosenborg og Lillestrøm er avlyst etter gjentatte VAR-protester. Banen ble pepret med fiskekaker #protest

Os jogadores foram para o vestiário a mando da arbitragem, mas o jogo foi interrompido pela segunda vez quando torcedores de ambos os lados continuaram a atirar bolinhos de peixe e começaram a arremessar também bolas de tênis e bombas de fumaça à mistura.



O jogo foi oficialmente suspenso após pouco mais de meia hora de jogo, com o placar de 0 a 0.



O protesto contra o VAR, que tem o apoio de torcedores e de sindicatos de jogadores, se baseia no fato de de que os árbitros demoram muito para tomar decisões, levando a longas paralisações.



O jogo será remarcado pela liga norueguesa.