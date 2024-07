Autoridades sul-coreanas limpam o conteúdo de um balão de transporte de lixo - AFP

Publicado 24/07/2024 08:06 | Atualizado 24/07/2024 08:07

A Coreia do Norte enviou ao Sul mais balões carregados de lixo, que acabaram caindo sobre o complexo presidencial em Seul, divulgaram nesta quarta-feira, 24, autoridades de segurança.

O Norte afirma que os balões são uma resposta à propaganda emitida por Seul contra o regime de Kim Jong-un. Mas pela primeira vez esses carregamentos peculiares chegaram ao gabinete presidencial, geralmente guardado por numerosos soldados e protegido por uma zona de exclusão aérea.

Peritos indicam que, da próxima vez, a Coreia do Sul deve disparar contra os balões norte-coreanos nas zonas fronteiriças, uma vez que não está claro se a Coreia do Norte colocará objetos perigosos em futuras campanhas.

Os últimos lançamentos de balões da Coreia do Norte ocorreram dias depois de a Coreia do Sul ter aumentado as suas emissões de linha da frente de canções K-pop e mensagens de propaganda através da fronteira fortemente armada dos rivais.

Os serviços de segurança da Coreia do Sul se recusaram a revelar se o Presidente Yoon Suk-yeol se encontrava no gabinete presidencial no momento em que o objeto caiu nas instalações do complexo.

Este foi o décimo lançamento deste tipo efetuado pela Coreia do Norte desde finais de maio. Os mais de 2 mil balões enormes lançados continham papel velho, restos de tecido, pontas de cigarro e até estrume. A Coreia do Norte afirmou que respondia ao fato de ativistas sul-coreanos terem espalhado panfletos políticos através da fronteira com os seus próprios balões.