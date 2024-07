Gizmo ficou perdido por nove anos até ser resgatado pela tutora em Las Vegas (EUA) - Reprodução de vídeo

Publicado 24/07/2024 18:48 | Atualizado 24/07/2024 19:01

O que acontece em Vegas, fica em Vegas, já diz o conhecido ditado sobre a cidade americana, famosa por seus cassinos e vida noturna agitada.

A história de Gizmo se encaixa perfeitamente nessa máxima. Nove anos depois de fugir do quintal da casa onde vivia, na região sudoeste da cidade, o cãozinho da raça chihuahua foi descoberto e identificado por meio de seu microchip.

A dona do cachorro, Judith Monarrez, recebeu um e-mail inesperado a informando da descoberta. Monarrez imediatamente contatou o Centro de Emergência Animal de Las Vegas, onde a equipe veterinária confirmou a identidade de seu animal de estimação.

A saga começou quando Gizmo e outros dois cães conseguiram escapar do quintal de Monarrez. Uma vizinha ajudou a achar os outros dois e disse que viu alguém pegar Gizmo. Apesar das extensas buscas e esforços para localizá-lo — incluindo a criação de um grupo no Facebook para ajudar a encontrá-lo — anos se passaram sem nenhum sinal do cão desaparecido.

No entanto, um grande avanço ocorreu na semana passada, quando um veterinário de emergência escaneou o microchip do cão, revelando informações cruciais que levaram ao tão esperado reencontro com Monarrez.

"Eles me disseram que uma senhora, uma boa samaritana, o deixou lá. Disseram que passaram dois meses tentando identificá-lo. Ela o quis de volta depois, mas então eles disseram a ela que não seria possível porque ele tinha um microchip", disse Monarrez.

Agora com 11 anos, o bravo Gizmo está se recuperando lentamente de sua aventura de quase uma década sob os cuidados de sua tutora. Monarrez começou uma vaquinha virtual para ajudar a pagar as contas do veterinário de Gizmo, que sofre com alguns problemas de saúde.