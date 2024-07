Bandeira de Israel - AFP

Publicado 26/07/2024 14:26

Um comandante do Exército israelense indicou, nesta sexta-feira (26), que as tropas no norte do país, onde Israel tem fronteira com Líbano, preparam uma "ofensiva decisiva" contra o movimento Hezbollah, após meses de tiroteios transfronteiriços.

O Exército israelense e o movimento libanês Hezbollah - aliado do Irã e do grupo islamista palestino Hamas - trocam disparos quase diariamente desde o ataque em 7 de outubro que desencadeou a guerra em Gaza.

Em um discurso, o comandante das forças na fronteira norte de Israel, o general Ori Gordin, declarou aos soldados: "nós já eliminamos mais de 500 terroristas no Líbano, a grande maioria deles pertencentes ao Hezbollah", segundo o comunicado do Exército.

As tropas israelenses no norte operam para proteger os habitantes dessa região e "preparam a transição para a ofensiva", acrescentou o general Gordin.

No Líbano, pelo menos 523 pessoas morreram após mais de nove meses de ataques transfronteiriços, a maioria combatentes, mas também 104 civis, segundo estimativas da AFP.

Do lado israelense, pelo menos 18 soldados e 13 civis, segundo as autoridades.