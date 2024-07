Principal candidato de oposição na Venezuela, Edmundo González - Reprodução / X @EdmundoGU

Publicado 27/07/2024 21:29

O candidato opositor da Venezuela, Edmundo González, declarou às vésperas do dia de votação que a eleição deste domingo (28), será a "mais importante expressão democrática" do país nos últimos anos e convocou os eleitores para votarem e "serem testemunhas" dos resultados. González é o principal nome que disputa o cargo presidencial contra Nicolás Maduro, que tenta chegar a 18 anos de poder em uma corrida marcada por ameaças e prisões de opositores.

"Amanhã será, sem dúvida, a mais importante expressão democrática do povo venezuelano nos últimos anos. É por isso que quero reiterar o convite para exercer o direito que cada um de vocês tem de transformar o seu futuro", disse González em um vídeo publicado no X.

En pocas horas, los venezolanos vamos a votar en paz. pic.twitter.com/U7Ftz6YrPN — Edmundo González (@EdmundoGU) July 27, 2024

Em sua mensagem, o candidato também criticou o episódio de sexta-feira, 26, quando autoridades da Venezuela fecharam as fronteiras, impediram que um grupo de ex-presidentes latino-americanos viajasse para observar as eleições e proibiram a entrada da delegação com dez deputados e senadores espanhóis em Caracas.

"Chegamos até aqui ultrapassando muitas dificuldades, todas superadas. Ontem, proibiram a entrada na Venezuela de personalidades importantes de diversos países que vinham nos acompanhar", disse.

Na véspera das eleições na Venezuela, o opositor ao regime de Nicolás Maduro expressou sua gratidão aos voluntários que estarão nos centros de votação. "Vocês têm uma responsabilidade muito grande sobre os ombros e estamos seguros de que a realizarão de maneira exemplar", afirmou ele, destacando a importância de assegurar que a vontade do povo seja respeitada.

Ele também convidou todos os cidadãos a comparecerem aos centros de votação no final da jornada para serem testemunhas da integridade dos resultados obtidos. "Estendo o convite ao resto dos cidadãos para que se aproximem no final da jornada ao seu centro de votação e sejam testemunhas da integridade dos resultados", disse.

O opositor, que tenta pôr fim a 25 anos de governos chavistas, garantiu que ele e sua equipe estarão atentos durante todo o processo eleitoral e manifestou seu desejo de que tudo ocorra em paz. "Esperamos e desejamos que tudo ocorra em paz", finalizou.