Israel afirma que matou o comandante militar do grupo terrorista Hamas, Mohammed DeifReprodução / Internet

Publicado 01/08/2024 10:30

As Forças de Defesa de Israel (FDI) anunciaram nesta quinta-feira (1) que o comandante militar do grupo terrorista Hamas, Mohammed Deif, morreu em um bombardeio em julho em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza. Organização nega que o líder tenha sido atingido.

O ataque teve como alvo um complexo nos arredores de Khan Younis e resultou na morte de mais de 90 pessoas, incluindo civis deslocados em tendas próximas, segundo dados do ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas.

O anúncio acontece logo após a morte em Teerã do líder do gabinete político do grupo terrorista, Ismail Haniyeh, em um ataque que Irã e Hamas atribuíram a Israel.

"As FDI (Forças de Defesa de Israel) anunciaram que, em 13 de julho de 2024, aviões de combate das FDI bombardearam a área de Khan Yunis e, após uma avaliação de inteligência, é possível confirmar que Mohammed Deif foi eliminado no ataque", afirma um comunicado militar. "Deif iniciou, planejou e executou o massacre de 7 de outubro", afirmou o Exército em referência ao ataque do Hamas contra o sul de Israel, que deixou 1.200 mortos, segundo balanço baseado em dados divulgados pelas autoridades israelenses.

Hamas nega morte

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, anunciou que o ataque de 13 de julho matou mais de 90 pessoas, mas o grupo terrorista negou que o comandante militar estivesse entre as vítimas. A suposta bomba de 900 quilos lançada pelas forças israelenses ao redor da casa onde suspeitavam que Deif estava refugiado com um de seus auxiliares provocou uma cratera enorme.

Na posição de comandante do braço armado do Hamas, as Brigadas Ezzedin al-Qasam, Deif era um dos homens mais procurados por Israel há três décadas e estava na lista do governo dos Estados Unidos de "terroristas internacionais" desde 2015.

O Exército israelense afirma que Deif foi responsável por vários ataques contra Israel durante anos. Deif trabalhava ao lado de Yahya Sinwar, comandante do Hamas dentro de Gaza, segundo as FDI

"Durante a guerra, ele comandou atividades terroristas do Hamas na Faixa de Gaza, emitindo ordens e instruções a altos funcionários do braço militar do Hamas", acrescentou o Exército

Durante o ataque de 7 de outubro do ano passado, o grupo terrorista também sequestrou 250 pessoas - 115 ainda estão na Faixa de Gaza, mas cerca de um terço morreu no cativeiro do Hamas.

A campanha militar de represália israelense em Gaza matou ao menos 39.480 pessoas, segundo o Ministério da Saúde do território palestino, controlado pelo grupo terrorista.