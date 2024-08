Pessoas observam o mar no dia que a tempestade se aproxima - AFP

Pessoas observam o mar no dia que a tempestade se aproximaAFP

Publicado 05/08/2024 07:44

A tempestade Debby virou um furacão no domingo (4) à noite, à medida que se aproxima da costa do Golfo da Flórida, com potencial de chuvas e inundações sem precedentes em áreas do sudeste dos Estados Unidos, o que motivou ordens de evacuação.

Debby ganhou força rapidamente e se tornou um furacão de categoria 1 - em uma escala que de 5 - graças ao Golfo do México excepcionalmente quente e deve atingir a região de Big Bend, na Flórida, nas próximas horas, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos na manhã desta segunda.

O organismo alertou que existe o perigo de tempestades potencialmente fatais ao longo da costa do Golfo da Flórida e inundações de até 3 metros acima do nível do solo em algumas áreas.

"Estamos vendo inundações potencialmente muito significativas que acontecerão, particularmente, no centro-norte da Flórida", disse o governador do estado, Ron DeSantis, no domingo.

Ao lado do vice-diretor do NHC, Jamie Rhome, ele enfatizou que os moradores da Flórida devem fazer seus preparativos finais de emergência imediatamente.