Ativistas levantaram cartazes durante discurso - Alberto Pizzoli/AFP

Ativistas levantaram cartazes durante discursoAlberto Pizzoli/AFP

Publicado 07/08/2024 10:18

Ativistas pelos direitos dos animais interromperam a audiência semanal do papa Francisco nesta quarta-feira (7) no Vaticano, com cartazes que pediam o fim das touradas.

Dois ativistas da organização internacional Peta gritaram no início da audiência, mas foram contidos pelas forças de segurança. "As touradas são pecado", diziam os cartazes, e suas camisetas pediam "parem de abençoar as touradas".

As touradas são um tradição polêmica na Espanha e vários países de América latina, além de algumas regiões do sul da França e Portugal. Cada ano, milhares de touros são sacrificados em arenas de todo o mundo, denuncia a Peta.

O protesto desta quarta-feira é um dos muitos nos últimos anos para pedir ao papa argentino que tome partido contra as touradas. No século 16, o papa Pio V as proibiu por serem "cruéis" e contrárias a "piedade e caridade cristãs".

No entanto, padres católicos ainda celebram cerimônias religiosas em touradas e recebem os toureiros em capelas construídas nas arenas, declarou a Peta.

Embora sejam consideradas uma tradição cultural, a prática consiste em ferir e matar o touro com uma espada. Dois homens a cavalo ferem o touro com uma longa lança e outros enfiam estacas em suas costas.

Por fim, o matador enfrenta um touro desorientado e desfere o golpe final com a espada, embora às vezes sejam necessários vários golpes para matar o animal.