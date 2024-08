Vídeo flagrou momento em que veículos balançaram por conta do terremoto - Reprodução/X

Vídeo flagrou momento em que veículos balançaram por conta do terremotoReprodução/X

Publicado 08/08/2024 07:34

Dois terremotos potentes, de 6,9 e 7,1 graus de magnitude, atingiram nesta quinta-feira (8) as costas da ilha de Kyushu, sul do Japão, informou o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS).



Ondas de até um metro estão previstas em algumas áreas costeiras das ilhas de Kyushu e Shikoku, informou o canal público NHK. O primeiro terremoto aconteceu a uma profundidade de 33 quilômetros e o segundo a uma profundidade de 25 quilômetros, segundo USGS. Confira um registro do abalo na cidade de Miyazaki, na mesma região: