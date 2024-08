TikToker afirma que avô era Assassino do Zodíaco, serial killer americano dos anos 60 - Reprodução

Publicado 09/08/2024 13:09

Um TikToker chamou a atenção nas redes sociais na última semana após publicar uma série de vídeos em que afirma que o avô materno, Richard Hoffman, seria o Assassino do Zodíaco. O caso do serial killer, que ocorreu nos EUA nos anos 1960, é um dos mais emblemáticos da história e chegou a ser tema de filmes. Sua identidade ainda não foi descoberta.

Richard, que morreu em 2020, tem o nome creditado na equipe do longa que abordou a história do assassino em série, Zodíaco, de 2007. Ele era policial da Delegacia de Vallejo e atuou como consultor da produção. O filme, dirigido por David Fincher, tem nomes como Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. e Mark Ruffalo.



O TikToker, identificado como J. Foy, comparou retratos falados do Assassino do Zodíaco com fotos do avô. Segundo ele, Richard era conhecido pela família como um homem "abusivo, controlador e manipulador", além de ser infiel à avó de Foy.



Dentre os supostos indícios que ligam o avô ao Assassino do Zodíaco, o TikToker cita um dos casos, que envolveu a jovem Darlene Ferren. Segundo Foy, Richard estava de plantão na noite em que Darlene foi morta e a jovem, uma semana antes, teria reclamado que o policial teria aparecido em sua festa sem ter sido convidado. Darlene teria citado o nome de Richard antes de ser morta.





Além disso, a família da vítima teria recebido um telefonema afirmando que Darlene havia sido morta de um telefone público próximo à Delegacia de Vallejo. O policial também teria sido o primeiro ao chegar na cena do crime.



Outro indício apontado pelo TikToker é que o avô sempre escrevia a palavra "until" ("até", em português) com duas letras "L". Em uma das cartas do serial killer, "until" também estaria escrita da mesma maneira. Veja o primeiro dos vídeos publicados por Foy acima, em inglês.



Em 2021, um grupo investigativo amador, autodenominado "The Case Breakers", alegou ter descoberto a verdadeira identidade do Assassino do Zodíaco. Segundo a equipe independente, o homem se chamaria Gary Francis Poste, que morreu em 2018. O FBI e os departamentos de polícia de três cidades que investigam o caso negaram que a identidade do Assassino do Zodíaco tenha sido desvendada.



O Assassino do Zodíaco, que nunca foi preso, matou cinco pessoas a tiros e facadas, em uma série de assassinatos que aterrorizaram a área da Baía de São Francisco no final dos anos 1960.



O nome Zodíaco era usado pelo próprio assassino, que ganhou fama pela brutalidade das mortes e pelas comunicações cifradas com que provocava jornalistas e investigadores.



A série de assassinatos começou em dezembro de 1968, com um homem e uma mulher mortos a tiros dentro de um carro.



Em julho de 1969, outro homem e uma mulher foram baleados, mas ele sobreviveu.



Mais tarde naquele ano, um homem e uma mulher - um casal - foram esfaqueados perto de um lago. Apenas o homem sobreviveu.



Em outubro de 1969, um motorista de táxi foi morto a tiros em São Francisco.



O assassino, que nunca foi acusado ou identificado, disse ter assassinado 37 pessoas em cartas a jornais, mas os investigadores trabalharam com base em sete vítimas no total, sendo cinco delas homicídios.



Os assassinatos inspiraram dois filmes - Zodíaco, de 2007, com Robert Downey Jr e Jake Gyllenhaal, e Perseguidor Implacável, de 1971, estrelado por Clint Eastwood como um detetive durão de São Francisco.

* Com informações do Estadão Conteúdo