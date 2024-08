Presidente dos EUA, Joe Biden - AFP

Publicado 12/08/2024 16:44

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e os governantes da França, Alemanha, Itália e Reino Unido pediram, nesta segunda-feira (12), que o Irã "desista" das ameaças de atacar Israel, segundo um comunicado conjunto.

"Instamos o Irã a desistir de suas ameaças contínuas de um ataque militar contra Israel e discutimos as sérias consequências para a segurança regional que poderia haver se isto ocorrer", destacaram os dirigentes em nota publicada após um telefonema conjunto.

Os Estados Unidos consideram que o Irã poderia lançar "uma série de ataques" importantes contra Israel esta semana.

"Devemos estar preparados para o que pode ser uma série de ataques significativos", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby.

"Compartilhamos das mesmas preocupações e expectativas que nossos contrapartes israelenses têm sobre os prazos potenciais, poderia ser esta semana", acrescentou.

Os Estados Unidos aceleraram o traslado de um contingente com um porta-aviões e um submarino com mísseis teleguiados para a região como demonstração de seu apoio a Israel.

Se os ataques ocorrerem, "isso poderia certamente repercutir nas discussões" previstas para quinta-feira sobre um cessar-fogo na Faixa de Gaza e a libertação de reféns israelenses em troca de presos palestinos.

Teerã e seus aliados no Líbano, Iraque e Iêmen ameaçam Israel com represálias após o assassinato do líder militar do Hezbollah, Fuad Shukr, e do chefe político do movimento palestino Hamas, Ismail Haniyeh, em 30 e 31 de julho, respectivamente.