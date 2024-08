Ataque aconteceu no jardim de uma mesquita em Eskisehir, noroeste da Turquia - Reprodução: redes sociais

Publicado 12/08/2024 18:41

Um jovem mascarado, usando capacete e colete à prova de balas, esfaqueou ao menos cinco pessoas nesta segunda-feira (12), uma delas gravemente, antes de ser neutralizado no jardim de uma mesquita em Eskisehir (noroeste da Turquia), noticiou a imprensa local.

O suspeito, de 18 anos, armado com uma faca longa, filmou sua agressão no jardim de uma mesquita e publicou o vídeo na plataforma X, antes de ser detido pela polícia, segundo as fontes.

Alguns veículos de comunicação locais registraram sete feridos, um deles no chão, segundo imagens exibidas no X.

"O agressor estava vestido como um personagem de videogame, com um facão na cintura, colete à prova de balas e capacete, e o rosto coberto", noticiou o site Eskisehir Durum.

As imagens registradas pelo agressor mostram que ele usava óculos de proteção sobre a máscara, dissimulando totalmente seu rosto.

Vários veículos de imprensa reportaram que ele usava no peito um "sol negro", símbolo nazista formado por três suásticas.

O agressor não gritou nenhuma palavra de ordem, nem reivindicou o ato e foi influenciado por videogames de simulação de guerra, segundo o jornal Cumhuriyet.