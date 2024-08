Presidente americano, Joe Biden - AFP

Presidente americano, Joe BidenAFP

Publicado 15/08/2024 14:51 | Atualizado 15/08/2024 14:54

O presidente americano, Joe Biden, disse, nesta quinta-feira (15), apoiar os pedidos do Brasil e da Colômbia por novas eleições na Venezuela, uma ideia criticada pela líder da oposição, que acredita ter derrotado o presidente Nicolás Maduro no pleito celebrado no mês passado.

Perguntado por um repórter no Jardim Sul da Casa Branca se ele apoia a realização de novas eleições na Venezuela, Biden respondeu, "Eu apoio".

Mais cedo, o porta-voz do Departamento de Estado, Vedant Patel, tinha se recusado a comentar especificamente o pedido de novas eleições, mas reiterou as preocupações americanas sobre a conduta na votação.

A entidade eleitoral da Venezuela "ficou aquém de tomar medidas básicas de transparência e integridade e não seguiu disposições legais e regulatórias nacionais", disse Patel aos repórteres.

Patel se referiu a um relatório recente de especialistas da ONU, que concordaram em que "não há precedente para um anúncio tal de resultado eleitoral sem a publicação deste tipo de detalhes e registros e, portanto, é por isso que continuamos pressionando".