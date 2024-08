Idosa foi morta por píton na Indonésia - Pixabay

Publicado 16/08/2024 09:56

O corpo de uma idosa foi encontrado na região central da Indonésia após o ataque de uma cobra, informou a polícia e autoridades locais nesta sexta-feira (16), o que supõe a terceira morte deste tipo na província de Sulawesi do Sul em três meses.

Maga, de 74 anos, que como muitos indonésios não tem sobrenome, não voltou para casa do trabalho na quarta-feira e após buscas de familiares foi encontrada morta.

A mulher foi provavelmente "estrangulada e mordida pela serpente", uma cobra de quatro metros, indicou Supriadi, porta-voz da polícia em Palopo, cidade da província de Célebes Meridional.

O corpo da mulher, encontrada por sua filha perto da casa da família, estava a poucos metros de uma serpente e apresentava mordidas na cabeça e pernas, declarou à AFP Awaluddin, chefe do distrito de Padang Lambe, em Palopo.

Moradores locais bateram na serpente até matá-la e disseram que havia engolido a mulher até os ombros antes de vomitá-la, acrescentou.

As mortes causadas por cobras constritoras são raras, mas na Indonésia várias pessoas morreram vítimas de pitons nos últimos anos.

Duas mulheres, uma em junho e outra no mês passado, apareceram mortas nos ventres de duas serpentes também em Sulawesi do Sul. No ano passado, os moradores da província mataram uma píton de oito metros que foi encontrada engolindo um fazendeiro, que já havia matado.