Magnata da tecnologia do Reino Unido Mike Lynch e sua filha Hannah Lynch - AFP

Publicado 23/08/2024 09:52

O bilionário, famoso empresário e investidor em tecnologia, reuniu-se com amigos, colaboradores e advogados a bordo do luxuoso iate em junho para comemorar a sua absolvição em um julgamento por fraude nos Estados Unidos, que poderia ter lhe custado muitos anos de prisão.Sua filha Hannah, de 18 anos e feminista convicta, tinha acabado de passar nas provas finais e garantiu uma vaga para estudar Literatura Inglesa na Universidade de Oxford, segundo a mídia britânica.Entre as outras vítimas estão Jonathan Bloomer, CEO do Morgan Stanley International — subsidiária do banco norte-americano —, além de sua esposa Judy, e Chris Morvillo, advogado que defendeu Mike Lynch em seu julgamento nos Estados Unidos, e sua esposa Neda.Quinze pessoas foram resgatadas, incluindo seis passageiros. No total, sete pessoas morreram, já que o corpo de um tripulante foi encontrado na segunda.Acredita-se que os 12 passageiros e 10 tripulantes a bordo do iate eram procedentes de Canadá, França, Irlanda, Mianmar, Nova Zelândia, Sri Lanka, Reino Unido e Estados Unidos.A velocidade a que o iate de 56 metros de comprimento afundou e o fato de outras embarcações à sua volta não terem sido afetadas levantam questões, principalmente sobre se a quilha lastrada, que funciona como contrapeso ao imponente mastro, estava abaixada ou levantada no momento da tempestade.O CEO do The Italian Sea Group, dono do estaleiro Perini Navi que construiu o "Bayesian", apontou para um erro humano."Tudo o que aconteceu aponta para uma longa série de erros. Os passageiros não deveriam estar nas cabines, o iate não deveria estar ancorado", declarou na quinta-feira Giovanni Costantino em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera.