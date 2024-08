Criança bebeu o que estava no copo pensando que era suco de maçã - Reprodução / KSBW 8

Publicado 23/08/2024 09:54 | Atualizado 23/08/2024 09:55

Uma menina de dois anos foi servida com bebida alcoólica por engano em um restaurante de Salinas, na Califórnia, Estados Unidos, e acabou passando uma noite no hospital. Os seus pais pediram suco de maçã para a criança, mas quando ela começou a demonstrar sinais de embriaguez, eles repararam que havia vinho de cozinha no seu copo. A informação é do canal "KSBW 8".

fotogaleria

Exames de sangue constataram um nível de álcool de 0,12% no sangue da garota. "Ela estava balançando, caindo, apoiada nas paredes, não conseguia manter a cabeça erguida, estava arrastando as palavras", afirmou Noemi Valencia, a mãe da menina, que se recuperou totalmente após ficar sóbria.

Segundo o gerente do restaurante, chamado Fujiyama Japanese Restaurant, o vinho foi armazenado dentro de um grande contêiner com o rótulo "suco de maçã". "Pais: provem o que é servido aos seus filhos", aconselhou Noemi. O acidente aconteceu no último sábado (17).

O Departamento de Controle de Bebidas Alcoólicas de Califórnia afirmou que está ciente dos relatos e trabalha com as autoridades locais para investigar o ocorrido.